Популярную зубную пасту в Аргентине запретили из-за жалоб потребителей

Власти Аргентины ввели запрет на использование, распространение и продвижение зубной пасты Colgate после жалоб местных жителей на побочные эффекты. Об этом сообщило национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

Потребители пожаловались на пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint, число случаев достигло 19, говорится в сообщении на сайте аргентинского правительства.

ANMAT получило сообщения о раздражении и воспалении тканей полости рта, появлении волдырей, язв, жжения, отеков и боли после пользования зубной пастой.

Ранее многочисленные жалобы в связи с использованием Colgate поступали из Бразилии. В течение года количество обращений от пострадавших превысило 11 тысяч. Продажу запретили в марте 2025 года, производитель тогда подал апелляцию, однако позднее ее отозвали, из-за чего Colgate окончательно прекратила продажу товара в Бразилии.