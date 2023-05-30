Последнее обновление: 30.05.2023 15:43

Власти РФ сообщили об атаке беспилотников на Москву

Беспилотники попали в жилые дома в Москве, нанеся повреждения ряду зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - сообщил он.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе были сбиты несколько дронов.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие", — проинформировал он.

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