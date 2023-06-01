Последнее обновление: 01.06.2023 14:20

Минобороны РФ утверждает, что отбило атаку украинских военных на Белгородскую область

В четверг утром, 1 июня, "две мотопехотных роты, усиленные танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", утверждает Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства также заявляется о том, что российские военные "отразили три атаки" и уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", передает BBC.

Украина пока не комментировала заявление российского Минобороны. Сегодня утром "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" анонсировали новый рейд в Белгородскую область. Некоторые российские комментаторы, даже оппозиционные, высказывают сомнения в самом существовании легиона "Свобода России".

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Город Шебекино в Белгородской области обстреляли из "Града".

"От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации", - написал он. В сети также появилось видео с горящим общежитием.

По словам Гладкова, "в городе нет света". Кроме того, губернатор утверждает, что появившаяся ранее в телеграм-каналах информация о погибших и пострадавших в результате обстрела автобуса "не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой".

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование