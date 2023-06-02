Разведка Эстонии ожидает новой волны мобилизации в РФ в ближайшее время

Россия в ближайшее время, скорее всего, объявит о новой волне мобилизации, утверждает глава Разведывательного центра Министерства обороны полковник Эстонии Марго Гросберг, передает ERR.

По словам Гросберга, количество обстрелов со стороны российских вооруженных сил имеет сильную тенденцию к снижению.

"В российских силах происходит реорганизация и замена подразделений. На замену частям, которые несколько месяцев находились на границе, приходят более свежие и пополненные подразделения. До начала ожидаемого наступления РФ пытается восполнить свои потери. Основной упор делается на подготовку к обороне, поэтому наступательных операций проводится меньше", – сказал Гросберг.

По словам Гросберга, соотношение сил на фронте сегодня один к одному, поскольку вследствие объявленной в сентябре мобилизации Россия смогла восполнить потери. "Для проведения успешного наступления атакующей стороне требуется трехкратное преимущество", – отметил он.

По словам Гросберга, объявленная 1 апреля в РФ вербовочная кампания особых успехов не принесла.

"Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет объявлено о новой волне мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Мобилизация нужна для того, чтобы Российская Федерация смогла выполнить поставленные цели", – сказал глава разведцентра.

Говоря о Бахмуте, Гросберг отметил, что ЧВК "Вагнер" начала передавать свои позиции в городе регулярной армии РФ. "По словам самого Пригожина, до 5 июня "вагнеровцы" покинут Бахмут. Мы видим, что первые подразделения уже покинули свои позиции", – сказал он.

"Битва за Бахмут продолжалась более 9 месяцев. Безвозвратные потери РФ составили более 40 000 человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести", – отметил Гросберг.