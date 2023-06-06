Последнее обновление: 06.06.2023 12:39

Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области

Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг".

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - говорится в сообщении военных.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в коротком видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

«Глава» назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сначала отрицал подрыв, но позже признал, что в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

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Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС.

По данным МВД Украины, в зону подтопления на правобережной части реки Днепр могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лёво, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

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