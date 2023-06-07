Уровень воды в Херсонской области продолжает расти

Вода в Херсонской области вследствие подрыва Каховской ГЭС будет прибывать еще около 20 часов и вырастет еще на метр, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"На утро затоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине. Ночью обратилось 13 человек, среди которых - пять жителей левобережья. По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек", - сообщил Прокудин.

В Каховском водохранилище с момента разрушения дамбы уровень воды упал на 2,5 м, сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.