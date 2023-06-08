Подтопление в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС достигло 5,6 метра

Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достиг 5,61 метра, примерно две трети затоплений - на левобережье.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"На утро средний уровень подтопления – 5,61 метра. Под водой 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% – правобережья и 68% – левый берег", - сообщил Прокудин.

Продолжается эвакуация из зоны подтопления, на фоне вражеских обстрелов, сообщил глава ОВА.

"На 6 часов утра опасные территории покинули 1999 человек, больше всего эвакуировали из микрорайона "Корабел" (в Херсоне - ред.) - 1495 человек", - отметил Прокудин.

"Левый берег - ситуация чрезвычайно тяжелая. Люди страдают не только от большой воды, но и российского террора и нежелания оккупантов помочь людям", - отметил глава ОВА.

Укргидроэнерго сообщило, что в Каховском водохранилище после подрыва дамбы продолжается снижение уровня воды.

"Уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.