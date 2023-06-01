Последнее обновление: 01.06.2023 14:20

В Киеве погиб ребенок после ночного ракетного удара РФ

В результате ночного ракетного удара российских войск по Киеву 3 человека, включая одного ребенка, погибли, 12 получили ранения, сообщила Национальная полиция Украины.

"Сегодня ночью Россия убила 11-летнюю девочку, ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения. Во время очередной атаки России в столице повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили", - говорится в сообщении полиции.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины сообщили, что смогли сбить все запущенные на Киев ракеты.

"Всего выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" с северного направления – Брянская область РФ. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины все 10 уничтожены: семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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