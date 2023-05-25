NYT со ссылкой на некие спецслужбы: Некие украинцы могли организовать атаку беспилотников на Кремль

Американская газета New York Times сообщает со ссылкой на источники в неких американских спецслужбах, что США точно не знают, кто именно стоял за недавней атакой беспилотников на Кремль, но подозревают, что ее могла организовать одна из структур, связанных с некими украинскими спецслужбами.

Как сказано в публикации, США не вполне уверены, что удар по Кремлю был осуществлен по приказу украинского руководства. Однако это связано с тем, что у американской разведки нет точных данных о причастности каких-либо конкретных украинских структур или людей к этой операции.

Версию о причастности Украины к атаке на Кремль американские спецслужбы основывают на перехваченных разговорах неких российских и украинских чиновников, пишут авторы статьи. В этих разговорах российские официальные лица выражали удивление в связи с нападением и говорили, что беспилотники направила на Кремль именно Украина.

"США также перехватили украинские разговоры, в которых чиновники выражали мнение, что за этой акцией стоит их страна, - пишут авторы. – Но эти чиновники, судя по всему, не знали, кто именно в украинской системе мог ее спланировать и осуществить".

Как пишет газета, такая неопределенность объясняется сложной структурой украинских спецслужб, которые часто действуют независимо друг от друга и не всегда информируют о своих действиях президента страны Владимира Зеленского, передает BBC.

"Американские разведслужбы фиксируют появление не очерченного четкими границами объединения украинских структур, которые могут проводить не слишком масштабные операции в России и за ее пределами – либо с использованием своих собственных сотрудников, либо партнеров, работающих под их руководством, - сказано в публикации. – Чиновники говорят, что некоторые такие миссии осуществляются без серьезного контроля со стороны Зеленского – или вовсе без него".

Журналисты NYT добавляют, что, по мнению американских чиновников, тайные агенты украинских спецслужб работают в основном независимо друг от друга и не получают прямых указаний от Зеленского или его коллег во власти.

В США думают, что президент Украины не утверждает планы всех тайных операций, а вместо этого задает спецслужбам общее направление работы, предоставляя им право решения о конкретных действиях. "Поступая таким образом, Зеленский и другие руководители получают возможность отрицать, что знают об [этих операциях]", - заключают авторы публикации.

В числе операций, к которым могут быть причастны украинские структуры, в публикации названы убийства дочери кремлевского идеолога Александра Дугина, "военкора" Владлена Татарского, а также недавние вылазки на территорию России.

Примерно так же американские чиновники рассматривают взрывы на двух нитках газопровода "Северный поток", однако в этом случае связи предполагаемых организаторов с украинскими властями пока не установлены, отмечает издание.