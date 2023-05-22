ISW: ВСУ восстановили тактическую инициативу вокруг Бахмута

Вооруженные силы Украины восстановили тактическую инициативу вокруг города Бахмут, говорится в ежедневном анализе Института изучения войны.

"Украинские военные источники сообщили, что российские войска потеряли часть доминирующих высот вокруг Бахмута, и отметили, что постоянное украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "вагнера" в Бахмуте.

Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада заявила, что контратаки бригады расширили украинский выступ в районе Бахмута до 1750 метров в ширину и 700 метров в глубину в неустановленном районе. Российские регулярные силы, такие как 72-я отдельная мотострелковая бригада, безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на украинские контратаки на флангах Бахмута.

Эти события соответствуют оценке ISW о том, что украинские силы восстановили тактическую инициативу вокруг Бахмута", - говорится в анализе.

Отмечается, что отряды ЧВК "Вагнер", судя по всему, вышли к западной административной границе Бахмута, в связи с чем российское телевидение рапортовало об этом предполагаемом окончательном взятии небольшого города как о каком-то эпохальном событии.

"Российское государственное телевидение изобразило предполагаемое взятие Бахмута как судьбоносное историческое событие и заявило, что взятие города будет способствовать успеху российских операций по взятию Славянска (41 км на северо-запад от Бахмута), Краматорска (35 км на северо-запад от Бахмута) и даже Днепра (примерно 215 км на запад от Бахмута), - рассказывает ISW. - Кремль, вероятно, попытался подать взятие Бахмута как историческую победу, поскольку тактические успехи в Украине у него по-прежнему отсутствуют".

Обозреватели ISW отмечают, что Первый канал даже заявил, что "вагнеровцы" в Бахмуте должны ощущать себя как "их деды в Берлине".

ISW отмечает контраст этих репортажей гостелевидения с более трезвыми высказываниями российских ультранационалистов-блогеров, которые рассуждают о необходимости после Бахмута взять села и городок Часов Яр к западу от него.

"Это растущее расхождение, вероятно, продолжит подрывать способность Кремля контролировать российское информационное пространство", - предполагает ISW.

В Институте также отмечают, что наступательные операции "вагнера", вероятно, завершатся после месяцев изнурительных боев в городах, и маловероятно, что ЧВК продолжит боевые действия за пределами Бахмута в его нынешнем истощенном состоянии.

В ISW указывают, что "вагнер" почти исчерпал свои возможности, когда решил сражаться за город Бахмут. ЧВК смог продолжить наступательные операции только потому, что российские регулярные силы взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило "вагнеру" сосредоточиться на городских боевых действиях.

"Силы "вагнера" начали демонстрировать признаки того, что они не смогут продолжать наступательные операции за пределами города Бахмут по крайней мере с конца декабря 2022 года. Российские силы столкнулись с подобной проблемой после очень изнурительных пехотных атак в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года", - подытожили в Институте изучения войны.