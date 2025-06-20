Последнее обновление: 20.06.2025 18:00

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им "оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь".

Отмечается, что возврат военнослужащих прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Напомним, что обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил в Telegram-канале о том, что сегодня состоялся шестой этап обмена военнопленными.

По его словам, большинство бойцов были в плену более 2 лет.

Вернувшиеся домой - защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничной службы.

Украина и РФ проводили обмен военнопленными 9, 10, 12, 14 и 19 июня.



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