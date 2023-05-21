Папа Римский поставил итальянского кардинала во главе миротворческой миссии в Украине

Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Зуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине, сообщает Vatican News.

Подтверждение миссии поступило в субботу вечером, 20 мая, когда, отвечая на вопрос журналистов, директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни заявил: "Могу подтвердить, что Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болоньи и президенту Итальянской Епископской конференции, возглавить, по согласованию с государственным секретариатом, миссию, которая будет способствовать уменьшению напряженности в конфликте в Украине, надеясь, что она сможет начать пути мира, от которых Святейший Отец не отступался никогда".

Вероятно, это та миссия, о которой Папа говорил во время своего визита в Венгрию в апреле, но пока подробностей не раскрывают.

По словам представителей Ватикана, цель миссии заключается в том, чтобы сначала ослабить напряженность между двумя странами. Есть надежда, что после этого начнется мирный процесс. Пока непонятно, когда Зуппи начнет свою миссию. Информационное агентство Reuters услышало от источника в Ватикане, что Зуппи хочет встретиться как с президентом Владимиром Зеленским, так и с президентом Владимиром Путиным.