ВС Украины в ночь на 25 мая уничтожили 36 запущенных РФ "шахедов"

Воздушные силы ВС Украины минувшей ночью уничтожили все 36 запущенных Россией ударных дронов типа Shahed.

"В ночь на 25 мая 2023 года враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131». Всего зафиксировано пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений… Совместными усилиями все 36 «шахедов» уничтожены!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что «враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах» Украины.