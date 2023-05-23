Россия пытается строить из себя жертву войны на фоне белгородских партизан

Москва сможет использовать инциденты с проникновением партизанских групп на приграничную территорию как "доказательство" того, что именно Россия является "жертвой войны", считают в британской разведке.

С 19 по 22 мая столкновения российских военных с партизанскими группами в Белгородской области происходили по меньшей мере в трех местах, пишут авторы отчёта.

Точно установить, о каких группах идет речь, пока невозможно, однако о заходе на российскую территорию ранее сообщал легион "Свобода России" – добровольческое подразделение, якобы воюющее на стороне Украины. Как заявили бойцы легиона, операцию они осуществили вместе с "Русским добровольческим корпусом".

Самые серьезные столкновения произошли в районе города Грайворон. Россия из-за столкновений эвакуировала несколько сел и направила в районы, где шли бои, дополнительные силы.

В приграничных районах России угрозы безопасности значительно возросли в последнее время: к диверсиям на железных дорогах, случаям потери боевой авиации, теперь добавились ещё столкновения с партизанскими группами, проникающими на территорию России, отмечают в разведке.

Тем временем, в Брянской области РФ для силовиков объявили сигнал "Эдельвейс", который означает всеобщий сбор, сообщают российские медиа. О причинах объявления всеобщего сбора не сообщаетя, однако Росгвардия усиливает свое присутствие в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.