ВС Украины сообщили подробности ракетного удара по Украине

Очередная ночная атака РФ началась в 22:00 25 мая и продолжалась до 5:00 26 мая, сообщили Воздушные силы ВС Украины.

"На этот раз противник сместил направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, всего зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона.

В частности, 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря., еще 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 запущен из района Токмака в оккупированной части Запорожской области. Кроме того, по южному и северному направления был нанесен удар 31 БПЛА иранского производства "Shahed-136/131".

Все 10 крылатых ракет, а также 23 дрона "Shahed" и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР" уничтожены. Вместе с тем отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 в объекты на территории Харьковской и Днепропетровской областей, заявляет командование Воздушных сил.