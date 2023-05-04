Последнее обновление: 04.05.2023 13:23

МИД РФ грозит ответными мерами за дроны над Кремлем

Российский МИД прокомментировал атаки беспилотниками по Кремлю, о которых накануне объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и в которых российские власти обвинили Украину.

"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", - говорится в заявлении МИД РФ.

Об атаках беспилотников по кремлевской резиденции Путина Кремль объявил днем в среду, 3 мая, хотя инцидент, по словам Пескова, произошел ночью. На распространенных в интернете видео также видно, что атаки произошли в темное время суток.

По данным Кремля, для атаки использовались два дрона, которых в итоге вывели из строя российские военные и спецслужбы.

Хотя Путина в Кремле на тот момент не было, российские власти назвали инцидент "спланированной террористической атакой" и "покушением на президента".

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