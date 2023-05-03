Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина

В ночь на среду была совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции Путина, но он не пострадал, утверждает Кремль.

"Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - сказано в сообщении.

В Кремле назвали предполагаемую атаку дронов "спланированной террористической акцией и покушением на президента" накануне Дня Победы и парада 9 мая. "График его работы изменений не претерпел", - добавили в пресс-службе. По ее данным, пострадавших и материального ущерба от падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля нет.

Россия, согласно заявлению, оставляет за собой право принять ответные меры "там и тогда, где и когда посчитает нужным".

Телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" сопроводил видео, снято со стороны Большого Каменного моста, комментарием: "Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена".

Этим сообщениям предшествовали новости о предполагаемых атаках дронов в других регионах России, в том числе в приграничной Брянской области.

Провоенные блогеры публикуют другое видео, достоверность которого определить пока невозможно. Оно снято со стороны Красной площади, украшенной к 9 мая. На нем предполагаемый дрон взрывается над куполом Сенатского дворца Кремля, сообщает BBC.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил он.

По его словам, теракт - это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, "а то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая".

В начале прошлой неделе местные власти сообщали о беспилотниках со взрывчаткой, найденной в подмосковном Ногинске. Позже стало известно о еще трех дронах, обнаруженных в Московской области (без взрывчатки).

Между тем, парад на Красной площади в Москве власти отменять не будут, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после сообщений об ударе украинских беспилотников по территории Кремля.