Последнее обновление: 04.05.2023 08:01

США не могут подтвердить атаку дронов на Кремль

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в среду, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить достоверность сообщений об атаке дронов по Кремлю.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции, Жан-Пьер заявила, что Вашингтон знает о заявлениях Москвы, якобы Украина атаковала Кремль дронами.

"Мы знаем об этих сообщениях, но мы не в состоянии подтвердить их подлинность в настоящее время. Поэтому я не хочу прибегать к спекуляциям о том, что случилось", – сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США с начала войны не поощряли Украину прибегать к атакам за пределами своих границ. В то же время она подчеркнула, что Россия "имеет историю" проведения операций под чужим флагом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в контексте атаки по Кремлю, что воспринимал бы все, что исходит из Кремля, "с очень большой осторожностью".

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