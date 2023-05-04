ISW: Россия инсценировала атаку на Кремль ради мобилизации общества

Россия, вероятно, инсценировала атаку беспилотниками на Кремль, пытаясь создать условия для более широкой мобилизации общества, говорится в ежедневном анализе Института изучения войны.

Так, российские власти недавно приняли меры по усилению возможностей внутренней противовоздушной обороны РФ, в том числе в Москве. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько слоев противовоздушной обороны и взорваться, или быть сбитыми прямо над сердцем Кремля способом, обеспечивающим впечатляющие изображения, хорошо зафиксированные камерой.

Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено. Кремль сразу обвинил Украину в совершении теракта, а официальная реакция была построена на этом обвинении. Если бы атака беспилотников не была организована Россией, то стала бы для нее большей неожиданностью.

"Вполне вероятно, что официальная реакция РФ изначально была бы гораздо более неорганизованной. Как, например, когда Кремль не смог дать своевременный и последовательный информационный ответ на военные поражения, такие как падение Балаклеи и Херсона", - подчеркивают в Институте.

Отмечается, что быстрое и последовательное продвижение официального российского нарратива вокруг удара свидетельствует о том, что Россия устроила этот инцидент в канун Дня Победы, чтобы представить войну как экзистенциальную для внутренней аудитории.

"Кремль может использовать удар, чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая. ISW уже обращал внимание на то, что Россия предпринимает ряд мер, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для внутренней аудитории и подготовить ее к более широкой общественной мобилизации", - подытожили в Институт изучения войны.