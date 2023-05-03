В Брянской области ушел под откос очередной товарняк

РЖД сообщила, что на перегоне Снежетская - Белые Берега Брянской области вечером 2 мая произошло "незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта", из-за чего с рельсов сошел локомотив и около 20 вагонов грузового поезда.

По данным РЖД, открытого горения нет, но на месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. Поезд, пущенный под откос тремя взрывами, следовал из Брянска в Карачев.

Грузовой поезд мог перевозить опасные химикаты, в том числе серу, селитру, а также пропан и известь.

Как сообщалось, 1 мая на железнодорожном перегоне Унеча - Рассуха в Брянской области был пущен под откос белорусский грузовой поезд, который вез нефтепродукты и пиломатериалы. Тепловоз и 4 вагона сгорели.