Последнее обновление: 05.05.2023 13:08

Пекин: Китай продолжит добиваться мирных переговоров, чтобы остановить войну

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна продолжит добиваться мирных переговоров для урегулирования кризиса вокруг Украины.

Это заявление Цинь Ган сделал после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Шанхайской организации сотрудничества в Гоа.

Китай "готов продолжать коммуникацию и координацию с Россией, чтобы внести осязаемый вклад в политическое урегулирование кризиса", цитирует Reuters коммюнике китайского МИД.

Как писала накануне Washington Post, американские дипломаты пришли к выводу, что Россия не довольна стремлением Китая содействовать прекращению войны, но в условиях растущей зависимости Москве нелегко противиться желаниям Пекина. В Вашингтоне оценивают эту ситуацию позитивно и считают, что Китай смог бы убедить Россию согласиться на прочный и справедливый мир в случае успешного наступления Украины, отмечает BBC.

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