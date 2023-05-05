Последнее обновление: 05.05.2023 13:08

Лавров угрожает конкретикой в ответ на атаку Кремля

Отрицание Киевом и Вашингтоном своей причастности к атаке Кремля дронами ничего не значат, Россия рассматривает это как враждебный акт и ответит на него конкретными действиями, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Совершенно ясно, что без ведома своих хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями", - сказал Лавров, сообщают российские СМИ.

О том, как именно Россия намерена реагировать, Лавров не сказал, но напомнил поговорку про русских, которые медленно запрягают, но быстро едут.

По словам главы МИД, принявшего только что участие во встрече ШОС, партнеры России, в частности, Индия и Пакистан резко осуждают атаку на Кремль и призывают выявить виновных.

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