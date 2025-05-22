Последнее обновление: 22.05.2025 16:37

Минобороны Беларуси и Тульский оружейный завод подписали контракт на поставку боеприпасов

Министерство обороны Беларуси и Тульский оружейный завод подписали контракт на поставку боеприпасов для вооруженных сил республики в рамках проходящей в Минске выставки вооружения и военной техники MILEX-2025.

"Во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 между Вооруженными силами Республики Беларусь и Императорским Тульским оружейным заводом подписан контракт на поставку современных боеприпасов", - сообщила пресс-служба Минобороны.

В выставке, которая продлится по 24 мая, принимают участие Беларусь, Россия, Китай, Иран, Пакистан и Индия.

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