Минобороны Беларуси и Тульский оружейный завод подписали контракт на поставку боеприпасов

Министерство обороны Беларуси и Тульский оружейный завод подписали контракт на поставку боеприпасов для вооруженных сил республики в рамках проходящей в Минске выставки вооружения и военной техники MILEX-2025.

"Во время Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 между Вооруженными силами Республики Беларусь и Императорским Тульским оружейным заводом подписан контракт на поставку современных боеприпасов", - сообщила пресс-служба Минобороны.

В выставке, которая продлится по 24 мая, принимают участие Беларусь, Россия, Китай, Иран, Пакистан и Индия.