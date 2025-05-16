В Минобороны Беларуси рассказали подробности переговоров Хренина и Белоусова

Беларусь и РФ согласовали действия по поддержанию и укреплению оборонного потенциала двух стран. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, комментируя итоги переговоров с российским коллегой Андреем Белоусовым, который прибыл сегодня в Минск.

«Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают», - заявил Хренин, которого цитирует пресс-служба Минобороны Беларуси.

Он также отметил, что «военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия».

«Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания. Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, – выполнены в полном объеме. Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию», - сказал Хренин.