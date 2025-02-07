Беларусь и РФ формируют план военно-технического сотрудничества до 2030 года

Беларусь и Российская Федерация готовят программу военно-технического сотрудничества до 2030 года. Об этом заявил журналистам председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус перед началом заседания коллегии ведомства в Минске.

"С российскими коллегами наше взаимодействие по вопросам военно-технического сотрудничества максимальное. Мы уже формируем программу военно-технического сотрудничества между нашими странами до 2030 года", - сказал Пантус, которого цитирует БелТА.

По его словам, "в самое ближайшее время с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России будет подписана программа технологического взаимодействия".

Глава Госкомвоенпрома упомянул расширение взаимодействия с РФ в области авиастроения.

"Мы производим достаточно широкий спектр деталей и узлов для различных самолетов российского производства. И эту работу мы также продолжим. Мы строим дополнительные мощности и делаем очень много, чтобы расширить эту номенклатуру", - сказал Пантус.