Госкомвоенпром Беларуси и Рособоронэкспорт будут сотрудничать в интересах третьих стран

Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус в рамках проходящей в Минске выставке MILEX-2025 провел переговоры с заместителем генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Владимиром Гончаровым.

«В ходе встречи Дмитрий Пантус и Владимир Гончаров обсудили ход реализации текущих проектов, а также определили перспективные направления сотрудничества, в том числе, в интересах третьих стран», - сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

В ведомстве отметили, что АО «Рособоронэкспорт» - ключевой партнер Госкомвоенпрома в продвижении отечественной и совместно производимой продукции на мировых рынках.