Последнее обновление: 21.05.2025 18:23

Минобороны Беларуси подписало ряд контрактов с корпорацией «Уралвагонзавод»

Минобороны Беларуси подписало ряд контрактов с корпорацией «Уралвагонзавод». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Согласно информации, в рамках проходящей в Минске выставки MILEX-2025 заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Андрей Федин встретился с генеральным директором корпорации «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

«Стороны обсудили новые тенденции и разработки в области военной бронетехники, а также состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества. По результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил», - проинформировала пресс-служба белорусского военного ведомства.

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