В России загорелись идеей создать собственный аналог Starlink

В России загорелись идеей создать собственную систему спутникового интернета – аналог американской Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Это следует из заявлений гендиректора российской аэрокосмической компании "Бюро 1440" Дмитрия Баканова.

По словам Баканова, проект под названием "Рассвет" предусматривает запуск низкоорбитальной спутниковой системы для обеспечения широкополосного интернета.

Он также добавил, что благодаря этому проекту точность российской навигационной системы ГЛОНАСС для управления беспилотниками вырастет до 2,5 метра.

Проект обсуждали на стратегической сессии под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина 20 мая, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Там решили включить в новый национальный проект по освоению космоса также инициативы в области ядерной энергетики ("Космический атом") и фундаментальных исследований ("Космическая наука").

В рамках научного компонента запланированы исследования дальнего космоса с помощью новой российской астрофизической обсерватории "Спектр-УФ", которая заменит действующую станцию "Спектр-РГ".

Мишустин заявил, что на развитие космической отрасли России в ближайшие три года нужно более $12 млрд (1 трлн рублей), а к 2036 году – около $56 млрд (4,5 трлн рублей).

Впрочем, несмотря на амбициозные планы, российская космическая отрасль в настоящее время значительно отстает от ведущих государств.

По итогам 2024 года Роскосмос совершил лишь 17 запусков в космос – на два меньше, чем в 2023 году, и на четыре меньше, чем в 2022-м. Для сравнения: США провели 145 запусков, а Китай – 68.