Учения «Запад-2025» перенесут вглубь Беларуси

Принято решение снизить параметры учения «Запад-2025» и перенести его вглубь территории. Об этом заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на заседании совета глав оборонных ведомств ОДКБ.

«Мы приняли решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ», - сказал Хренин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он утверждает, что военное учение «Запад-2025» не нацелено против кого-либо, а перенос его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе.

«По интенсивности и масштабам учение «Запад» всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства – члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств.

Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ.

Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности.

Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь», - заявил Хренин.

Напомним, учения «Запад-2025» пройдут в Беларуси в сентябре.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 27 мая сообщил, что в стране 18-я механизированная дивизия проведет крупнейшие за последние годы учения, в которых примут участие союзники по НАТО и которые станут ответом на белорусско-российские учения "Запад-2025".