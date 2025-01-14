Беларусь и РФ начали совместные военные учения в Минске

14 января в Минске началось совместное штабное учение Объединенного командования Региональной группировки войск (сил) Беларуси и Российской Федерации, целью которого является «повышение обороноспособности» так называемого Союзного государства.

"С 14 по 16 января представители вооруженных сил Беларуси и России проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий на стационарных пунктах управления", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси в Telegram-канале.

В нем поясняется, что тренировка – составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в текущем году на территории Беларуси.