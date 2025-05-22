В регионах РФ продолжают отключать мобильный интернет из-за атак дронов

В российских регионах продолжают отключать мобильный интернет из-за атак дронов.

Как сообщил глава Орловской области Андрей Клычков, в регионе временно ограничили работу мобильного интернета из-за продолжающихся массированных атак украинских беспилотников.

«Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое», - написал он в Telegram-канале.

Это по меньшей мере четвертый регион, где объявили о временном прекращении работы мобильного интернета на фоне массированных атак дронов, которые продолжаются вторые сутки.

Первым накануне о решении военных отключить мобильный интернет сообщил глава Липецкой области. Затем аналогичные заявления сделали власти Тульской и Владимирской областей, которые также были затронуты атаками дронов.