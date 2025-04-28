Путин объявил перемирие "в честь 80-летия победы"

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. О решении Путина сообщает пресс-служба Кремля.

"Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что российская армия даст "адкеватный и эффективный ответ" в случае нарушения перемирия.

В прошлый раз Путин объявлял перемирие накануне Пасхи.