Последнее обновление: 20.05.2025 15:18

Россия ночью запустила по Украине более сотни беспилотников

В ночь на 20 мая российские войска атаковали Украину более сотней беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, противовоздушной обороне не удалось обезвредить только 15 из них.

По данным военных, россияне атаковали 108 "шахедами" и дронами-имитаторами из следующих направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 93 "шахедов" на востоке, севере и в центре страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 58 – локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки РФ в Павлоградском районе изуродовано фермерское хозяйство. Там произошел пожар, который укротили спасатели.

В Синельниковском районе есть разрушение на территории предприятия. Его тоже охватил огонь. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Сумской области повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Дружбовской, Белопольской и Великописаревской общинах.

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