РФ вечером в среду запустила по Украине более 30 беспилотников и фугасную авиабомбу

РФ 7 мая в период с 14:30 по 20:30 запустила по Украине 31 ударный беспилотник и беспилотники-имитаторы. Об этом сообщают воздушные силы Украины.
Согласно информации, это была третья в сутки волна российской атаки, во время которой сбито 20 "шахедов".
Россия запустила беспилотники из района города Миллерово в Ростовской области.
Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов на севере и в центре страны.
Шесть беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадала Черкасская область.
Как сообщил глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец, под ударом были Умань и близлежащие села.
В результате в административном центре пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбитые окна в жилом доме. Пострадавших не было.
В то же время в селе Дмитрушки обломками БпЛА ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь в больнице.
Кроме того, Россия ударила фугасной авиабомбой по жилому многоэтажному дому в Константиновке Донецкой области. Ранения получили 12 человек, еще одну женщину ищут под завалами, этом сообщил Офис генерального прокурора.
Атака произошла 7 мая 2025 в 22:50. Для удара российские войска использовали ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции.
В результате авиаудара ранены трое мужчин и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.
Еще восемь гражданских получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Под завалами ищут еще одну женщину, вероятно, находившуюся в доме во время удара.
В результате атаки в населенном пункте повреждены три многоквартирных дома и магазин.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
При этом украинская ПВО не зафиксировала применения ракет и БПЛА ночью 8 мая.
Ранее Путин объявил о перемирии, которое началось сегодня ночью и продлится до понедельника.