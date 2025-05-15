Россия ночью запустила по Украине более ста беспилотников

В ночь на 15 мая россияне запустили по Украине более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в пяти областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, РФ запустила по украинским регионам 110 дронов разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел и Миллерово.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 62 беспилотников на востоке, севере, западе и в центре страны. При этом 29 беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская, Ивано-Франковская и Полтавская области.

Россияне массированно атаковали село на территории Сумской общины, направив удары по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БпЛА. Обошлось без пострадавших.

В Ивано-Франковской области в результате атаки возник пожар на одном из объектов. Пострадавших нет.

Полтавская областная военная администрация сообщила, что в Лубенском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию частного домовладения загорелись дом и автомобиль. Также были повреждены здания других домовладений.