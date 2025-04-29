РФ ночью запустила по Украине сотню беспилотников

В ночь на 29 апреля РФ запустила по Украине 100 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, есть последствия на земле в четырех областях.

Дроны по Украине запускались из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в России, а также из Чауды аннексированного Крыма.

Утром подтверждено сбивание 37 беспилотников на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

В Днепропетровской области жертвой атаки стал 12-летний ребенок. Также пострадали девочка шести лет и двое взрослых, они на амбулаторном лечении.

Из-за российской дроновой атаки в Деснянском районе Киева сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в селе Кегичевка в результате удара "шахедом" загорелся пустой деревянный склад площадью 800 квадратных метров.

В Купянске из-за атаки дроном поврежден дом и начался пожар. Россияне также ударили беспилотниками по Заречному и Ольшанам, зафиксированы разрушения, но обошлось без пострадавших.