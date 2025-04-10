РФ ночью запустила по Украине более 140 беспилотников

Россия в ночь на четверг запустила по Украине 145 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Согласно информации, 85 БПЛА были сбиты, 49 имитаторов не достигли цели,

В результате атаки пострадали Киевская, Николаевская, Харьковская, Хмельницкая, Полтавская и Донецкая области.

Как сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, в результате атаки "шахедов" в городе возникли два пожара. Пострадали несколько человек. Двоих раненых госпитализировали, другим оказана медицинская помощь на месте.

В Киеве, по данным Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в Голосеевском районе города. Загорелось нежилое здание.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожена одна из хозяйственных построек.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.