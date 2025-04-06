Россия ночью нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и БпЛА

В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 132 средства воздушного нападения противника – 23 ракеты и 109 беспилотников разных типов. В частности, девять крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, пуски которых произошли с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области России; восемь крылатых ракет "Калибр", пуски которых произошли с акватории Черного моря; шесть баллистических ракет "Искандер-М", пуски которых произошли из Брянской области России.

Кроме того, 109 ударных беспилотников типа "шахед" и дронов-имитаторов, пуски которых произошли по направлению из российских городов Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Курск, а также из района мыса Чауда в аннексировнному Крыму.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 53 воздушных целей: шести крылатых ракет Х-101/Х-55СМ; шести крылатых ракет "Калибр"; баллистической ракеты "Искандер-М"; 40 ударных БпЛА типа "шахед".

При этом 53 беспилотника-имитатора локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.