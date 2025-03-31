Последнее обновление: 31.03.2025 11:46

Россия ночью запустила по Украине более 130 беспилотников

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 131 ударным беспилотником и дронами-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ,

Согласно информации, 57 из них были сбиты, 45 не достигли цели.

Кроме того, были запущены две баллистические ракеты «Искандер-М».

В результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Житомирская, Сумская и Донецкая области, сказано в заявлении. Удару дронов снова подвергся Харьков, который атакуют несколько ночей подряд.

Накануне власти сообщали о массированной атаке, двух погибших и 35 раненых. Сейчас областная администрация сообщает о трех пострадавших.

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