РФ ночью запустила по Украине 99 дронов

В то время, как в Эр-Рияде проходит встреча делегаций США и РФ, украинские силы продолжают уточнять последствия ночной атаки дронов, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 по местному времени было подтверждено сбитие 57 БПЛА, а 36 беспилотников-имитаторов были "локально потеряны".

Ночные удары пришлись на Киевскую, Харьковскую, Сумскую, Кировоградскую и Запорожскую области. Известно, что в столичном регионе повреждено здание и пострадал как минимум один человек.

Между тем президента США Дональда Трампа все больше злят атаки, которые не прекращаются, несмотря на обещание России и Украины о "мини-перемирии". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собеседников, близких к американскому лидеру.

Неназванные собеседники вечером 23 марта дали понять, что Трамп готов дождаться "выгодной сделки", имея в виду перемирие между Украиной и Россией. Однако, по словам некоторых из них, лидера США "все больше злят" продолжающиеся ракетные и дроновые атаки как по Украине, так и по России.

"Он будет разочарован, если они (Украина и Россия) продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики", – сказал один человек, близкий к администрации.