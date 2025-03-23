Россия ночью запустила по Украине более 140 дронов

В ночь на 23 марта РФ атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 97 дронов.

По данным военных, Россия атаковала 147 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами из Миллерово, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Приморска (территория Запорожской области).

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 97 ударных беспилотников в разных регионах – на юге, севере, западе и центре страны. Еще 25 дронов-имитаторов противника были локационно потеряны.

Этой ночью россияне использовали ударные беспилотники в количестве не менее 122 единиц, в то время как количество дронов-имитаторов составило 25, уточнили в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ночью российские беспилотники атаковали села Чугуевского района. В селе Печенеги дрон попал по административному зданию и лицею. В селе Гениевка поврежден частный дом.

Глава Сумской ОВА Игорь Кальченко заявил, что шесть российских дронов ударили по Краснопольской общине.

Из-за российских атак 22 марта погибли три человека в Покровске, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Еще четыре человека в Донецкой области за сутки получили ранения.