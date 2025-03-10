Россия ночью атаковала Украину более 170 дронами

В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 176 дронами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Согласно информации, противовоздушная оборона сбила 130 БпЛА, однако в трех регионах есть последствия атаки.

Россияне атаковали "шахедами" и дронами-имитаторами с направлений городов Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Еще 42 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий, отметили в Воздушных силах.

В результате атаки пострадали Харьковская, Киевская и Полтавская области.

По данным главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате атаки пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако в Обуховском районе повреждена крыша частного дома и загорелся травяной настил. Пожар ликвидирован. В Бучанском районе повреждена крыша частного дома, а в Фастовском районе ликвидировано возгорание травяного настила.

В Харьковской области вечером 9 марта в Изюмском районе два "шахеда" попали и повредили здание убойного цеха птицекомплекса и холодильные установки. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе в результате попадания двух "шахедов" на территории агропредприятия возник пожар. Повреждены ангар, шесть тракторов, фура и горели конструктивные элементы ангара. Пострадавших нет.

В Полтавской области сбитый дрон повредил три жилых дома, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль и сельскохозяйственную технику. Также повреждена бытовая линия электропередач, устанавливается количество отключенных абонентов. Никто из жителей области не пострадал, сообщили в ОВА.