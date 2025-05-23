Последнее обновление: 23.05.2025 18:18

Совет ЕЭК предоставил тарифную льготу на ввоз картофеля в Казахстан и Россию до нового урожая

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины картофеля (код 0701 90 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимого в объеме не более 150 тыс. тонн в Казахстан по 30 июня 2025 года и предназначенного для розничной реализации.

Как сообщает ЕЭК, на 150 тыс. тонн со сроком по 31 июля 2025 года был увеличен объем тарифной льготы на картофель, предназначенный для использования в производстве пищевой продукции или реализации в розничной торговле в Российской Федерации.

«Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на стабилизацию цен на картофель в Казахстане и России», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование