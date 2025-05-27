Партия российских истребителей Су-30СМ2 прибыла в Беларусь

В Беларусь 27 мая прибыла партия российских истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», - говорится в сообщении.

Как рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович, на следующей неделе прибывшие Су-30СМ2 смогут заступить на боевое дежурство.

«Наши летчики прошли переобучение в учебном центре в Российской Федерации на данный тип воздушных судов. В ближайшее время будет прием авиационной техники, техническое изучение. Уже буквально на следующей неделе данные самолеты смогут выполнять основную задачу – это боевое дежурство по противовоздушной обороне. И в плане боевой подготовки летчики смогут выполнять полеты на данном самолете», - сказал Андрей Лукьянович.

Он добавил, что в этом году в Беларусь прибудет еще партия самолетов Су-30СМ2. На этой неделе поступят вертолеты Ми-35М.