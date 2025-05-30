Минобороны похвасталось прибытием в Беларусь транспортно-боевых вертолетов Ми-35М

В Беларусь прибыли новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что вертолеты прибыли в синеокую "в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией".

"Вертолет Ми-35М – модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Он способен выполнять широкий спектр задач: поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов. Это вертолет всесезонного, всепогодного и круглосуточного применения", - проинформировала пресс-служба ведомства.

По словам начальника Главного штаба — первого заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Сергея Фролова, в ближайшее время вертолет заступит на боевое дежурство.

"Вертолеты пролетели более тысячи километров. Перегон вертолетов осуществляли белорусские летчики. Задачу выполнили успешно", - отрапортовал генерал-майор.