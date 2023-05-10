Пентагон официально подтвердил, что ЗРК Patriot может сбивать российский "Кинжал"

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во вторник подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине", – отметил представитель Министерства обороны США.

Он добавил, что США с партнерами продолжат "быстро предоставлять наземные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и защитить своих граждан от России", передает CNN.

Как сообщалось, 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot. США неофициально подтвердили это несколько позже.