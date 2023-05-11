Последнее обновление: 11.05.2023 18:13

Минобороны России в апреле завербовало до 10 тысяч заключенных

С начала 2023 года Министерство обороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 11 мая.

Вероятно, что только в апреле 2023 года по этой схеме в российскую армию привлекли до 10 тысяч осужденных.

С лета 2022 года заключенные были основным источником для проведения операций в Украине частной военной компанией "Вагнера". Однако "вагнеровцы", скорее всего, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года на фоне обострения публичной вражды с Министерством обороны России.

Кампания Минобороны России по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, одновременно пытаясь избежать новой обязательной мобилизации. Последняя считается очень непопулярной среди россиян.

Далее по теме
Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование