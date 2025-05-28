Последнее обновление: 28.05.2025 12:24

Лукашенко потребовал вырастить столько картошки, чтобы хватило и России

Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "надо помочь братьям россиянам".

"И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил пенсионер.



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