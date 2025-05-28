Россияне предложили Лукашенко "хороший кусок" в авиастроении и судостроении

Россияне предложили "хороший кусок" работ в авиастроении и судостроении. Об этом сегодня заявил Лукашенко во время доклада председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

Он отдельно коснулся темы промышленности, напомнив, что Петр Пархомчик, который имеет богатый опыт в этой сфере, как раз и направлялся в этот регион, чтобы разобраться в соответствующих вопросах.

"Хорошая динамика", - доложил руководитель региона.

"Ну, динамику ты можешь обеспечить. Но чтобы у нас не было отдельных предприятий, которые плохо работают. Поэтому промышленность для нас очень важна. Но отдельно - это судостроение и авиация. Ты, будучи вице-премьером (в свое время - прим.), знаешь эту тему. Россияне, спасибо им, молодцы, предложили нам хороший кусок в авиастроении и судостроении - ремонт судов и прочее, прочее. Маломерных, небольших. Где-то под Гомелем - в Мозыре и в Пинске ремонтная база была. Ну, вроде, нам это не надо (было - прим.), не морская держава, что-то порезали, что-то на металлолом сдали. Если есть объемы работ - люди еще остались, надо подумать о том, чтобы мы начинали работы и в этом плане с каких-то направлений", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Петр Пархомчик хорошо знает соответствующие вопросы, так как сам начинал работу в этом направлении, работая в правительстве: "И по "Освею" (разрабатываемый российско-белорусский самолет. - прим.), и по авиации военной. Нам надо серьезно этим делом заниматься".

Лукашенко также напомнил, что с участием Петра Пархомчика в свое время были начаты многие проекты в сфере оборонной промышленности.

"Хотелось, чтобы ты не уходил - там, где нужна твоя помощь и поддержка", - сказал он.