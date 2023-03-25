Bloomberg: Россия хочет набрать 400 тысяч контрактников

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как не смог добиться больших успехов, и сосредоточится на сдерживании нового украинского контрнаступления, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время, приходит к выводу агентству Bloomberg.

Еще одно утверждение из статьи агентства – ввязавшись в длительное противостояние, Кремль будет стремиться в этом году набрать до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить ряды. Утверждая это, Bloomberg ссылается на людей, знакомых с планами Москвы.

По словам этих источников, масштабная кампания вербовки позволит Кремлю избежать еще одной мобилизации накануне избирательной кампании по переизбранию Путина. Объявленная в сентябре прошлого года мобилизация, по мнению Bloomberg, пошатнула доверие к власти и спровоцировала бегство из страны "около миллиона россиян".

Путин настроен на затяжную войну и делает ставку на то, что если российские военные смогут предотвратить очередной прорыв ВСУ в ближайшее время, поддержка Киева со стороны Запада ослабнет, говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что для пополнения и расширения своих рядов российская армия начала кампанию по набору контрактников на срок до нескольких лет, а региональные чиновники якобы получили квоты на вербовку и выдают повестки потенциальным добровольцам, чтобы те явились в призывные комиссии, где их агитируют записаться на службу. По словам источников издания, в первую очередь власти ориентируются на ветеранов боевых действий и сельских жителей.